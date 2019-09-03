Предположительно куряне подхватили заразу в Крыму

В Курской области зафиксирована лихорадка Западного Нила. Ею летом заразились четыре человека - в августе один курянин и в июле трое жителей Солнцевского района. Горожанин отмечает, что перед тем, как появились симптомы, рыбачил в Беловском районе. Селяне, предположительно, подхватили инфекцию во время путешествия по Крыму и Краснодарскому краю. Всех кусали комары - они, наряду с клещами являются переносчиками лихорадки. Причём у двоих селян симптомов заболевания не было, отметили в региональном Роспотребнадзоре. Во всех случаях диагноз подтверждён лабораторно.Сейчас людей уже выписали из больницы.Первый признак заражения лихорадкой — резкое повышение температуры до 38-40 градусов. Симптомы те же, что и при гриппе: головная и мышечная боль, озноб, судороги, тошнота. У почти половины заболевших на фоне заболевания обнаруживается синдром серозного менингита.При подозрении на заболевание нужно срочно обратиться в больницу - лечение этого заболевания проходит в стационаре, а состояние пациента требует постоянно наблюдения специалистов.По медицинской классификации лихорадка Западного Нила относится ко второй группе патогенности наряду с такими опасными заболеваниями, как холера, бешенство и сибирская язва. Вирус считается смертельным в 5% случаев. В группе риска - пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.