В Курской области благоустроено 23 общественные территории

Всего планируется благоустроить 86 общественных территорий

В этом году в Курской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 86 общественных территорий. Из них 23 уже приведены в порядок.Так, в поселке Тим жители уже посещают обновленную парковую зону. Там поменяли лавочки, установили металлическую арку и урны. Тротуары теперь сделаны из бетонных плит, поставлены новые бордюры. На это ушло около 1,7 млн рублей.В с. Попово-Лежачи Глушковского района на аллее погибшим односельчанам уложена тротуарная плитка, установлено ограждение. Стоимость работ – 650 тыс. рублей.А в деревне Будановка Золотухинского района всего за несколько месяцев рядом с местным Домом культуры появился сквер. Поставлены беседки, лавочки, металлические урны, облицован памятник, выложены пешеходные дорожки из тротуарной плитки, установлен детский игровой комплекс, состоящий из горок, лестницы, качелей. Работы обошлись в 1,9 млн рублей.Благоустройство в регионе продолжается. Завершить все работы планируется в октябре.