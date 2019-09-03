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В Курской области благоустроено 23 общественные территории

Всего планируется благоустроить 86 общественных территорий
В Курской области благоустроено 23 общественные территории

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В этом году в Курской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 86 общественных территорий. Из них 23 уже приведены в порядок.

Так, в поселке Тим жители уже посещают обновленную парковую зону. Там поменяли лавочки, установили металлическую арку и урны. Тротуары теперь сделаны из бетонных плит, поставлены новые бордюры. На это ушло около 1,7 млн рублей.

В с. Попово-Лежачи Глушковского района на аллее погибшим односельчанам уложена тротуарная плитка, установлено ограждение. Стоимость работ – 650 тыс. рублей.

А в деревне Будановка Золотухинского района всего за несколько месяцев рядом с местным Домом культуры появился сквер. Поставлены беседки, лавочки, металлические урны, облицован памятник, выложены пешеходные дорожки из тротуарной плитки, установлен детский игровой комплекс, состоящий из горок, лестницы, качелей. Работы обошлись в 1,9 млн рублей.

Благоустройство в регионе продолжается. Завершить все работы планируется в октябре.



ФОТО - АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

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