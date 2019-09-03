Акция «Внимание, переезд!» стартовала в Курской области

Регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги с начала года привели уже к 20 столкновениям с поездами

На Московской железной дороге с 2 по 30 сентября железнодорожники проведут акцию «Внимание, переезд!». Поводом для проведения акции стали регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги, которые с начала года привели уже к 20 столкновениям с поездами (3 из которых произошли в Орловско-Курском регионе).В рамках акции «Внимание, переезд!» железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД на переездах организуют рейды, во время которых будут выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности. Также посетят транспортные предприятия, где напомнят автомобилистам правила пересечения путей. Кроме того, будут проведены внеплановые проверки переездов совместно с представителями органов государственной власти, местного самоуправления и муниципалитетов.Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Именно выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП.С начала 2019 года в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги по вине водителей, нарушивших ПДД при пересечении переездов, произошло 3 ДТП, что на 5 случаев меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. В результате пострадали 2 человека (в 2018 году – 27 человек, из них смертельно 6). Все пострадавшие – водители и пассажиры автотранспорта.