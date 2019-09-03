  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

Акция «Внимание, переезд!» стартовала в Курской области

Регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги с начала года привели уже к 20 столкновениям с поездами
Акция «Внимание, переезд!» стартовала в Курской области

Читайте также

На Московской железной дороге с 2 по 30 сентября железнодорожники проведут акцию «Внимание, переезд!». Поводом для проведения акции стали регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги, которые с начала года привели уже к 20 столкновениям с поездами (3 из которых произошли в Орловско-Курском регионе).

В рамках акции «Внимание, переезд!» железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД на переездах организуют рейды, во время которых будут выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности. Также посетят транспортные предприятия, где напомнят автомобилистам правила пересечения путей. Кроме того, будут проведены внеплановые проверки переездов совместно с представителями органов государственной власти, местного самоуправления и муниципалитетов.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Именно выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП.

С начала 2019 года в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги по вине водителей, нарушивших ПДД при пересечении переездов, произошло 3 ДТП, что на 5 случаев меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. В результате пострадали 2 человека (в 2018 году – 27 человек, из них смертельно 6). Все пострадавшие – водители и пассажиры автотранспорта.


+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Омске запущен мусоросортировочный завод

В Курской области выбрали лучших садоводов

В Курской области благоустроено 23 общественные территории

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился с липецкими студентами

Лето продолжается. В Курской области повышают класс пожарной опасности

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске