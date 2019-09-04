В Курске переселенцам из ветхих домов вручили ключи от новых квартир

В этом году в новые квартиры должны переехать 480 курян из 12 многоквартирных аварийных домов

Нескольким десяткам курских семей врио губернатора Курской области Роман Старовойт и мэр города Виктор Карамышев вручили ключи от новых квартир.Сегодня в Курске более 500 домов признаны ветхими и непригодными для проживания, 45 из них - аварийные. В Курске утверждена и действует программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.В этом году предполагалось переселить курян из пяти жилых домов, однако, при содействии врио губернатора в программу переселения включены ещё семь жилых домов, ранее носивших статус общежитий. В результате, в этом году в новые квартиры должны переехать 480 курян из 12 многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.Финансирование мероприятий по переселению из аварийного жилья осуществляется за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, областного и муниципального бюджетов. 2 сентября ключи от благоустроенных квартир получили 187 семей, в том числе 153 семьи, проживавшие в бывших общежитиях. На приобретение нового жилья потрачено порядка 40 миллионов рублей из федерального бюджета, 115 миллионов - из областного и ещё 119 миллионов рублей из муниципального.