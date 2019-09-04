  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В этом году в Курске дополнительно благоустроят ещё 22 дворовых территории

Все работы завершат в октябре

Читайте также

В этом году в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» планируется благоустроить 51 двор. За счёт экономии средств, предусмотренных на разработку проектно-сметной документации, появилась возможность расширить утвержденный перечень дворов, подлежащих благоустройству.

В августе муниципальная общественная комиссия утвердила ещё 22 дополнительных дворовых территории, которые благоустроят в этом году.

Уже сейчас полностью завершено благоустройство десяти дворовых территорий (пр-т Клыкова, 2-а, 2-б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, пр-т Победы, 44, Магистральный пр-д, 12), продолжаются работы на девяти объектах (пр-т Хрущева, 3, 5, ул. Дружининская, 33-а, ул. Никитская, 12, ул. Станционная, 4, ул. Союзная, 16, 16-а, 17, 19, ул. Краснознаменная, 9, Магистральный пр-д, 18/30).

Работы по благоустройству дворовых территорий, запланированные на 2019 год, планируется завершить в октябре.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

26 новыми автомобилями пополнился автопарк «скорой помощи» в Курске

Идёт под суд курянин, утопивший двух друзей в машине

В Курске отметили День солидарности в борьбе с терроризмом

В микрорайоне «Северный» открылся новый детский сад

Курский «санитар» станет героем программы Первого канала

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске