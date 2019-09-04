В Курской БСМП нечем лечить пациентов

Областные власти признают проблему и ставят БСМП диагноз: хроническое недофинансирование

В курской БСМП разгорается громкий скандал. Пациенты заявили, что им приходится покупать лекарства, которые должны быть бесплатными. Руководство больницы объяснило это тем, что в бюджете учреждения просто нет денег на приобретение медикаментов. О проблеме заговорили на федеральных телеканалах, в частности сюжет вышел на НТВ.Урологическое отделение переполнено. Медики говорят, что нагрузки колоссальные, в связи с ремонтом в областной больнице всех пациентов везут к ним. Вопрос расширения стационара врачи поднимают ежегодно, но средств им не выделяют даже на его ремонт. Но самое ужасное, что лечить нечем, денег на закупку медикаментов и расходных материалов не хватает. Больным приходится покупать шприцы и даже скальпели. В ОНФ говорят, что при этом в медкарте прописано, будто это больница выдала. Это вообще уголовная ответственность.Уставшие от финансирования по остаточному принципу врачи БСМП написали письмо о бедственном положении больницы, сообщив, что лекарства для экстренных пациентов вынуждены покупать за свой счет. Более того, иногда не могут сделать положенные анализы, потому что нет химических реактивов. Областные власти признают проблему и ставят БСМП диагноз: хроническое недофинансирование. К тому же зарплаты врачам подняли фактически за счет средств, выделенных на медикаменты.В комитете здравоохранения рекомендуют за компенсацией средств на медикаменты, купленные во время лечения в стационаре, обращаться в свою страховую компанию.Сейчас областные чиновники разрабатывают антикризисный план, за 2–3 года обещают полностью отремонтировать больницу и оснастить необходимым оборудованием. Ремонт кровли в БСМП уже начали. 30 миллионов рублей, выделенных на обновление фасада дома советов, направили на нужды больницы скорой помощи.