В Омске запущен мусоросортировочный завод

Национальная программа «Экология» набирает обороты по всей стране. Не стала исключением и Омская область.

3 сентября состоялось торжественное открытие Омского Мусоросортировочного завода. Это лишь первая ласточка. Параллельно строится и второй подобный завод, который так же будет оснащаться новейшим оборудование компании Persona. Как рассказали гостям мероприятия, новый комплекс представляет собой совокупность конвейерных линий, современного сепарирующего оборудования, мощных магнитов для извлечения железа, оборудования для прессования мусора. Все производственные циклы управляются автоматикой. Только совокупное применение всех технологий позволяет эффективно сортировать все отходы на несколько фракций.Открывшееся предприятие сможет обеспечивать 20% выход перерабатываемой фракции. Сырьём завод будет обеспечивать одна из двух свалок, которые расположены возле Омска, Кировская или Ленинская.Генеральный директор ООО «Магнит» Александр Чернов поблагодарил всю команду за самоотверженный труд при строительстве завода. Но завод это лишь первая ступень, в преодолении остальных Чернов отводит особую роль сильной и слаженной команде. Совокупные инвестиции компании в экологическую программу региона составили более 2 млрд. рублей. Были закуплены 78 мусоровозов, 20 единиц спецтехники, 10 000 контейнеров для сбора и вывоза крупногабаритного мусора.На открытии предприятия так же присутствовали и депутаты законодательного собрания Омской области, представители СМИ, блогеры, а так же некоторые чиновники.Как отметил первый зам председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков, строительство новых мусоросортировочных заводов позволит вывести область в лидеры по показателям сортировки мусора, так в Тюменской области сейчас этот показатель составляет всего 8%, а в самарской 6%.Омская область вписана в экологический контекст России после введения в эксплуатацию новых мусоросортировочных заводов, считает первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Омской области Александр Мартыненко. По словам чиновника, это первое предприятие решающее экологическую проблему Омска основываясь на самых передовых разработках в этой области. Раньше весь мусор свозился на свалки, где разлагался долгие годы, выбрасывая в атмосферу ядовитые вещества.В планах у Магнита организовать сортировку мусора во всех районах Омской области.Национальный проект «Экология» предусматривает показатель обработки ТКО на уровне 12%, Новые предприятия в Омске будут выдавать 20%, но это предварительные цифры, точные станут известны после выхода заводов на полную мощность. Но это только начало, «Магнит» планирует минимизировать объём захораниваемых отходов ТКО. Для чего планируется построить площадки для компостирования рядом с мусоросортировочными заводами.