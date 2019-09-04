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В Курске сбиты два пешехода и велосипедист

Один из пострадавших переходил дорогу в неположенном месте
В Курске сбиты два пешехода и велосипедист

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3 сентября в Курске в трёх авариях пострадали два пешехода и один велосипедист. 

Как сообщили в ГИБДД, в начале второго часа дня возле д.№3«А» по ул. Рябиновая 67-летний водитель автомобиля «RENAULT Duster», двигаясь по ул. К. Маркса со стороны пр. Светлый в направлении пр. Дериглазова, задавил 20-летнего парня, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. 

Другая авария произошла около двух часов дня возле д.№27 по пр. Надежды Плевицкой . Там 37-летний водитель  ГАЗа, двигаясь задним ходом по внутридворовой территории, допустил наезд на 54-летнюю женщину. 

Пострадавших в этих ДТП пешеходов доставили в 4-ю горбольницу.

А уже вечером, около шести часов возле д.№28«А» по ул. Каширцева 40-летняя автомобилистка на «Приоре» ехала со стороны ул. Герцена в направлении ул. 3-я Щигровская и допустила наезд на 32-летнего велосипедиста, который ехал по ул. 8-е Марта со стороны ул. Союзная в направлении ул. Ильича. В результате ДТП велосипедист получил различные травмы.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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