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В Курске начинается строительство нового здания аэропорта

Новый аэровокзал рассчитан как на местные, так и международные перевозки
В Курске начинается строительство нового здания аэропорта

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В Курске заложен первый камень в основание нового аэропорта. Воздушная гавань появится рядом с действующим зданием. Первый рейс из будущего терминала планируют отправить в начале 21-го года. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ".

Почти 4 тыс квадратных метров площади и два этажа, а также залы ожидания и торговые зоны. Новый аэровокзал рассчитан как на местные, так и международные перевозки. Терминал с пропускной способностью 100 чел./час примет первый рейс уже в 2021 году. 

Дмитрий Быков, член совета директоров компании-инвестора: «Здание будет двухэтажное, на первом этаже будет зона прилёта, на втором этаже зона вылета. Куряне и жители центрального региона, туристы смогут пользоваться всеми услугами, которые есть в современных больших аэропортах, начиная с упаковки багажа, точки общепита, залы повышенной комфортности. Особое внимание мы уделим работе с гражданами с ограниченными возможностями. Будут залы повышенной комфортности». 

Сегодня первые лица области заложили первый камень в строительство нового аэровокзала. Сейчас идет его проектирование. Всего предполагается несколько этапов - от возведения нового здания до ремонта взлетной полосы. Все обязательства берет на себя инвестор. 

Роман Старовойт, врио губернатора Курской обаласти: «Город Курск сравнительно недалеко находится от крупнейших авиационных узлов мира - Москва. И это очень удобная связь. Именно поэтому вчера по договоренности с компанией «Руслайн» начато и введено в эксплуатацию новое расписание движения авиационных судов. Сегодня можно удобно, зеркальными рейсами как из Курска в Москву, так и из Москвы в Курск долететь».

Предполагается, что после строительства нового аэровокзала цены на билеты останутся в той же ценовой категории. Договоренности стороны закрепили подписанием соглашения.
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