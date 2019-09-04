ТАКТ".В Курске заложен первый камень в основание нового аэропорта. Воздушная гавань появится рядом с действующим зданием. Первый рейс из будущего терминала планируют отправить в начале 21-го года. Об этом сообщает телеканал "
Почти 4 тыс квадратных метров площади и два этажа, а также залы ожидания и торговые зоны. Новый аэровокзал рассчитан как на местные, так и международные перевозки. Терминал с пропускной способностью 100 чел./час примет первый рейс уже в 2021 году.
Дмитрий Быков, член совета директоров компании-инвестора: «Здание будет двухэтажное, на первом этаже будет зона прилёта, на втором этаже зона вылета. Куряне и жители центрального региона, туристы смогут пользоваться всеми услугами, которые есть в современных больших аэропортах, начиная с упаковки багажа, точки общепита, залы повышенной комфортности. Особое внимание мы уделим работе с гражданами с ограниченными возможностями. Будут залы повышенной комфортности».
Сегодня первые лица области заложили первый камень в строительство нового аэровокзала. Сейчас идет его проектирование. Всего предполагается несколько этапов - от возведения нового здания до ремонта взлетной полосы. Все обязательства берет на себя инвестор.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской обаласти: «Город Курск сравнительно недалеко находится от крупнейших авиационных узлов мира - Москва. И это очень удобная связь. Именно поэтому вчера по договоренности с компанией «Руслайн» начато и введено в эксплуатацию новое расписание движения авиационных судов. Сегодня можно удобно, зеркальными рейсами как из Курска в Москву, так и из Москвы в Курск долететь».
Предполагается, что после строительства нового аэровокзала цены на билеты останутся в той же ценовой категории. Договоренности стороны закрепили подписанием соглашения.
В Курске начинается строительство нового здания аэропорта
Новый аэровокзал рассчитан как на местные, так и международные перевозки