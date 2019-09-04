Зимой убирать снег с курских улиц будут почти 500 машин
Общая протяженность дорог регионального и межмуниципального значения на территории Курской области составляет более 6600 км
Общая протяженность дорог регионального и межмуниципального значения на территории Курской области составляет более 6600 км. На их обслуживание зимой заключены 28 контрактов. В уборке снега будет задействовано почти 500 машин. На сегодня уже заготовлено 96% противогололедного материала.
Глава региона поручил учитывать в работе федеральный опыт и со следующего года заключать госконтракты на обслуживание дорог не на три года, а на пятилетний период.
Мэр Курска Виктор Карамышев сообщил, что на период с 2019 по 2021 гг. заключены муниципальные контракты на содержание дорог и тротуаров на всей улично-дорожной сети областного центра. Однако контрактная смета позволяет полноценно убирать только улицы, по которым ходит общественный транспорт.
«Объем средств на содержание уличной дорожной сети в 2019 году составляет 345 млн рублей. Нормативная потребность – более 1 млрд рублей. Фактически финансируется 36% работ. Для содержания сети центральных городских улиц дополнительно требуется 36 млн рублей. Вопрос о выделении городу этих средств рассмотрят в сентябре при уточнении бюджета на заседании Курской областной Думы», – отметил градоначальник.