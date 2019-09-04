  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске приступили к капитальному ремонту 2-й детской поликлиники

Здесь приведут в порядок кровлю, создадут доступную среду для инвалидов
В Курске приступили к капитальному ремонту 2-й детской поликлиники

Читайте также

В Курске приступили к капитальному ремонту детской поликлиники №2. Лечебное учреждение ремонтируют в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения». Планируется, что здесь приведут в порядок кровлю, создадут доступную среду для инвалидов. 

Также здесь должны оборудовать игровую зону для детей и «открытую регистратуру», отдельный вход для больных детей и систему безопасности. На эти цели из областного бюджета выделено почти 8 млн рублей. 

Как рассказал председатель регионального комитета здравоохранения Владимир Анцупов, в ближайшие годы в Курской области 38 медицинских организаций ждут преобразования. «В этом году был запланирован ремонт 13 детских поликлиник, но за счет экономии появилась возможность создать современные условия еще в трех», – подчеркнул руководитель ведомства.



ФОТО - АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

26 новыми автомобилями пополнился автопарк «скорой помощи» в Курске

Идёт под суд курянин, утопивший двух друзей в машине

В Курске отметили День солидарности в борьбе с терроризмом

В микрорайоне «Северный» открылся новый детский сад

Курский «санитар» станет героем программы Первого канала

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске