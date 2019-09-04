В Курске приступили к капитальному ремонту 2-й детской поликлиники

Здесь приведут в порядок кровлю, создадут доступную среду для инвалидов

В Курске приступили к капитальному ремонту детской поликлиники №2. Лечебное учреждение ремонтируют в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения». Планируется, что здесь приведут в порядок кровлю, создадут доступную среду для инвалидов.Также здесь должны оборудовать игровую зону для детей и «открытую регистратуру», отдельный вход для больных детей и систему безопасности. На эти цели из областного бюджета выделено почти 8 млн рублей.Как рассказал председатель регионального комитета здравоохранения Владимир Анцупов, в ближайшие годы в Курской области 38 медицинских организаций ждут преобразования. «В этом году был запланирован ремонт 13 детских поликлиник, но за счет экономии появилась возможность создать современные условия еще в трех», – подчеркнул руководитель ведомства.