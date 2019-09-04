В курском комитете здравоохранения рассказали подробности о заразившихся лихорадкой Западного Нила

На лечение в инфекционную больницу им. Семашко поступили 2 пациента, заболевших лихорадкой Западного Нила

На лечение в инфекционную больницу им. Семашко поступили 2 пациента, заболевших лихорадкой Западного Нила.Как рассказал председатель комитета здравоохранения Владимир Анцупов, один из них заболел находясь на отдыхе в Крыму. Заболевание протекало в гриппоподобной форме и имело среднетяжелое течение. В настоящее время пациент выздоровел и находится дома. После выявления у него лихорадки Западного Нила, медики обследовали и членов его семьи, отдыхавших вместе с ним - жену и сына. Их осмотрели в инфекционной больнице. Состояние их удовлетворительное. В госпитализации не нуждаются.Сейчас на лечении находится один пациент, житель Курской области, место заражения которого уточняется, но нельзя исключить и местное заражение в Беловском районе. Для подтверждения анализы направлены в лабораторный референс – центр в Волгограде. Состояние курянина удовлетворительное.Лихорадка Западного Нила - острое инфекционное заболевание вирусной этиологии. Переносчиками вируса являются комары, иксодовые и аргасовые клещи, а резервуаром инфекции — птицы и грызуны. Чаще всего в наши регионы вирус заносится перелетными птицами.Лихорадка Западного Нила имеет сезонность — с июня по октябрь, когда условия для развития комаров наиболее благоприятны. Заболевание от человека к человеку не передается и опасности для окружающих не представляет.В России встречается заболевания лихорадкой Западного Нила в Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском крае. Единственный случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Курской области регистрировался в 2012 году.В адрес медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Курской области, направлено соответствующее распоряжение с требованием усилить контроль за эпидемиологической ситуацией и своевременном оказании медицинской помощи гражданам с лихорадкой неясного происхождения, сообщили в региональной администрации.При появлении симптомов острого заболевания, без явных признаков простуды или выраженными явлениями недомогания и головных болей, медики настоятельно рекомендует не заниматься самолечением, а обращаться за помощью в больницу.