почти 20 учащихся школы в селе Афанасьевка Курчатовского района, не смогли попасть на уроки - местные власти не организовали школьный автобус.Мы уже сообщали, что
После публикаций об этом инциденте в СМИ, в Афанасьевку отправилась делегация в составе уполномоченного по правам ребенка в Курской области Натальи Листопадовой, председателя областного комитета социального обеспечения, материнства и детства Татьяны Сукноваловой, заместителя председателя областного комитета образования Виталия Рязанцева и руководства районной администрации.
Начальник районного комитета образования Владимир Куликов винит в сложившейся ситуации стройку АЭС-2. По его словам, администрация за все лето не смогла найти водителя, который будет возить детей. Все водители с охотой идут работать на АЭС, а водить школьный автобус за 12 тысяч никто не хочет, пишет ИА "Секунда".
В ближайшие месяцы детей будут возить на занятия в газели администрации, которая изначально закупалась для школьных перевозок, но но использовалась чиновниками для своих нужд. Директор же школы опасается, что появившаяся сегодня газель администрации в скором времени исчезнет.
Виталий Рязанцев говорит, что это временная мера и она будет исправлена, когда в администрацию района из комитета образования Курской области передадут еще один школьный автобус. По его словам на это уйдёт около полутора месяцев. Пока же нет ни школьного автобуса, ни водителя на маршрут.
- Защита прав детей будет осуществлена в полной мере, дети получат доступное и качественное образование. И мы проработаем с администрацией Курчатовского района вопрос подвоза в школу, - отметила уполномоченный по правам ребенка Наталья Листопадова.
Курская область. Детей в Афанасьевскую школу будет возить газель районной администрации
Школьный автобус детям придётся ждать ещё около полутора месяцев