Курянка пыталась зарезать сожителя. Раскрыть дело помог детектор лжи
Обмануть полиграф женщина не смогла
Тогда полицейские предположили, что преступление мог совершить человек из ближайшего окружения потерпевшего. Отработав всех знакомых, друзей и родственников, стражи порядка сделали вывод, что это женщина, с которой курянин состоял в отношениях. Несколько лет назад она была осуждена за нанесение побоев, но сейчас на допросах свою вину упорно отрицала.
В связи с этим, по делу были назначены различные экспертизы, в том числе исследование ДНК и опрос с использованием полиграфа. Обмануть детектор лжи курянка не смогла и после прохождения теста призналась, что в своей квартире во время ссоры пыталась зарезать сожителя. Также в подъезде дома, где живёт женщина, нашли и орудие преступления – кухонный нож.
Расследование уголовного дела продолжается. Курянке грозит до 3 лет лишения свободы.