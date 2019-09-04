Курянка пыталась зарезать сожителя. Раскрыть дело помог детектор лжи

Обмануть полиграф женщина не смогла

Полицейские установили личность женщины, которая едва не зарезала своего знакомого. Мужчину с множеством ножевых ранений прохожие обнаружили ночью на проспекте Дружбы. Курянина экстренно госпитализировали, а позже медики сообщили о характере его повреждений в правоохранительные органы. Мужчина утверждал, что неизвестные люди напали на него и ограбили, но эта версия при проверке не подтвердилась.Тогда полицейские предположили, что преступление мог совершить человек из ближайшего окружения потерпевшего. Отработав всех знакомых, друзей и родственников, стражи порядка сделали вывод, что это женщина, с которой курянин состоял в отношениях. Несколько лет назад она была осуждена за нанесение побоев, но сейчас на допросах свою вину упорно отрицала.В связи с этим, по делу были назначены различные экспертизы, в том числе исследование ДНК и опрос с использованием полиграфа. Обмануть детектор лжи курянка не смогла и после прохождения теста призналась, что в своей квартире во время ссоры пыталась зарезать сожителя. Также в подъезде дома, где живёт женщина, нашли и орудие преступления – кухонный нож.Расследование уголовного дела продолжается. Курянке грозит до 3 лет лишения свободы.