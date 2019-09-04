Только до 1 октября федеральные льготники могут подать заявление о форме предоставления набора социальных услуг

При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично

Отделение ПФР по Курской области напоминает, что федеральные льготники могут получать либо набор социальных услуг, либо его денежный эквивалент. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.Это касается граждан из числа федеральных льготников, не подавших ранее заявление на отказ, а также граждан, которые получили право на государственную социальную помощь после 1 октября 2018 года. Федеральным льготникам, не изменившим своего предыдущего решения об отказе от набора социальных услуг либо его услуги, обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно – действие их заявления будет автоматически продлено на следующий год и все последующие годы, пока не поступит заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг.Особо обращаем внимание граждан, которые впервые получат право на государственную социальную помощь после 1 октября 2019 года: набор социальных услуг им будет предоставляться в течение всего 2020 года. Выбор они могут сделать лишь относительно набора социальных услуг на 2021 год, в срок до 1 октября 2020 года.Срок до 1 октября является обязательным для подачи заявления о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги). Это касается граждан, которые отказывались от набора социальныхуслуг или его части на 2019 год, а в 2020 году хотели бы пользоваться соответствующими социальными услугами.Чтобы отказаться от набора социальных услуг или отдельной услуги на 2020 год (либо воспользоваться в случае отказа ранее) необходимо обратиться с соответствующим заявлением в учреждение ПФР по месту жительства также до 1 октября текущего года.С 1 февраля 2019 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе:· обеспечение необходимыми медикаментами – 863 руб. 75 коп.;· предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133 руб. 62 коп.;· бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 руб. 05 коп.Денежный эквивалент социальных услуг выплачивается льготнику в составе ежемесячной денежной выплаты. Следует обратить внимание, что при сохранении права только на санаторно-курортное лечение без сохранения права на проезд до места лечения и обратно, дорога оплачивается за свой счет.Напомним, заявление о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от набора социальных услуг, о возобновлении предоставления набора социальных услуг можно подать в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) либо через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).Если вы подаёте заявление не электронным способом, то нужно прийти в клиентскую службу учреждения ПФР или многофункциональный центр (МФЦ). Заявление может подать и доверенное лицо льготника при наличии нотариально заверенной доверенности. Также заявление можно отправить по почте, но при этом подпись заявителя должна быть заверена нотариусом.