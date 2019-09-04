Только до 1 октября федеральные льготники могут подать заявление о форме предоставления набора социальных услуг
При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично
Это касается граждан из числа федеральных льготников, не подавших ранее заявление на отказ, а также граждан, которые получили право на государственную социальную помощь после 1 октября 2018 года. Федеральным льготникам, не изменившим своего предыдущего решения об отказе от набора социальных услуг либо его услуги, обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно – действие их заявления будет автоматически продлено на следующий год и все последующие годы, пока не поступит заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг.
Особо обращаем внимание граждан, которые впервые получат право на государственную социальную помощь после 1 октября 2019 года: набор социальных услуг им будет предоставляться в течение всего 2020 года. Выбор они могут сделать лишь относительно набора социальных услуг на 2021 год, в срок до 1 октября 2020 года.
Срок до 1 октября является обязательным для подачи заявления о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги). Это касается граждан, которые отказывались от набора социальных
услуг или его части на 2019 год, а в 2020 году хотели бы пользоваться соответствующими социальными услугами.
Чтобы отказаться от набора социальных услуг или отдельной услуги на 2020 год (либо воспользоваться в случае отказа ранее) необходимо обратиться с соответствующим заявлением в учреждение ПФР по месту жительства также до 1 октября текущего года.
С 1 февраля 2019 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе:
· обеспечение необходимыми медикаментами – 863 руб. 75 коп.;
· предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133 руб. 62 коп.;
· бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 руб. 05 коп.
Денежный эквивалент социальных услуг выплачивается льготнику в составе ежемесячной денежной выплаты. Следует обратить внимание, что при сохранении права только на санаторно-курортное лечение без сохранения права на проезд до места лечения и обратно, дорога оплачивается за свой счет.
Напомним, заявление о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от набора социальных услуг, о возобновлении предоставления набора социальных услуг можно подать в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) либо через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).
Если вы подаёте заявление не электронным способом, то нужно прийти в клиентскую службу учреждения ПФР или многофункциональный центр (МФЦ). Заявление может подать и доверенное лицо льготника при наличии нотариально заверенной доверенности. Также заявление можно отправить по почте, но при этом подпись заявителя должна быть заверена нотариусом.