В Курской области введён особый противопожарный режим

Запрещено посещать леса и разводить открытые костры





На территории всей Курской области введён особый противопожарный режим. Такая мера принята в связи с установившейся жаркой погодой и четвёртым классом пожарной опасности.Во всех муниципалитетах в связи с введением особого противопожарного режима организована круглосуточная работа оперативных штабов и групп по контролю за пожароопасной обстановкой.Во время действия режима запрещено посещать леса и разводить открытые костры.Спасатели ещё раз напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.