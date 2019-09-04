В Курской области введён особый противопожарный режим
Запрещено посещать леса и разводить открытые костры
Во всех муниципалитетах в связи с введением особого противопожарного режима организована круглосуточная работа оперативных штабов и групп по контролю за пожароопасной обстановкой.
Во время действия режима запрещено посещать леса и разводить открытые костры.
Спасатели ещё раз напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:
- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;
- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;
- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.