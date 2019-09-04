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В Курской области введён особый противопожарный режим

Запрещено посещать леса и разводить открытые костры

В Курской области введён особый противопожарный режим

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На территории всей Курской области введён особый противопожарный режим. Такая мера принята в связи с установившейся жаркой погодой и четвёртым классом пожарной опасности. 

Во всех муниципалитетах в связи с введением особого противопожарного режима организована круглосуточная работа оперативных штабов и групп по контролю за пожароопасной обстановкой. 

Во время действия режима запрещено посещать леса и разводить открытые костры.

Спасатели ещё раз напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.
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