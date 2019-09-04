Курский «санитар» станет героем программы Первого канала

Сергей Беляев неоднократно фигурировал в сводках ГИБДД. И не потому, что нарушает правила дорожного движения, а потому, что их соблюдает

Первый канал заинтересовался курским «санитаром» Сергеем Беляевым. Он станет героем программы «Мужское и женское». Завтра в Курске будет работать съёмочная группа. О Беляеве мы рассказывали не раз - он неоднократно фигурировал в сводках ГИБДД. И не потому, что нарушает правила дорожного движения, а потому, что их соблюдает.После съёмок в Курске, состоятся съёмки в студи программы. «Санитар» уверен, что в студии будут не только его сторонники, но и критики. Но заявляет, что готов отстаивать свою позицию, как и всегда.«Меня обвиняют, что я умышленно это делаю, — говорит Беляев. — Мол, должен был пропустить. Да я никому ничего не должен, я езжу по правилам дорожного движения. Я нарушителей не ищу, чтобы наказать. Я просто езжу по правилам», - говорит Бёляев.