В микрорайоне «Северный» открылся новый детский сад

Он рассчитан на 280 мест

Сегодня в микрорайоне Северный Курска открылся новый детский сад.За последние годы в городе построено шесть детских садов, реконструировано пять зданий ранее перепрофилированных детских садов.Всё это позволило ликвидировать очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады. Сегодня очередь в дошкольные учреждения детей старше трёх лет – текущая, и тем родителям, которые хотят отправить ребенка в детский сад, предлагаются свободные места в дошкольных учреждениях Курска.Однако в новых районах и, особенно, на проспекте им. А. Дериглазова, очередь в детские сады составляет 1230 человек, из которых 1116 – дети в возрасте до трёх лет. Эта очередь в основном образовалась из детей, переехавших из других регионов страны и районов Курской области.Новый детский сад - это 84-е дошкольное учреждение в городе, которое позволит значительно снизить очередность детей в детский сад в новом жилом микрорайоне.Здание рассчитано на 12 групп (280 мест), из них 94 места - для детей до трёх лет. Просторные коридоры, холлы для игр, спортивная площадка. Прекрасно оборудованы спортивный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки. Все групповые комнаты оснащены мебелью, соответствующей возрасту детей. На территории садика установлено современное игровое оборудование, красочные малые игровые формы. Кроме того, в детском саду организована современная система видеонаблюдения и безопасности.Строительство сада обошлось в 265 млн. рублей.Детский сад позволил также создать 73 рабочих места.До конца года запланировано приобретение ещё одного детского сада на ул. Подводников в Курске на 150 мест.