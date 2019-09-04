В Курске отметили День солидарности в борьбе с терроризмом
Третьего сентября сотни курян собрались на Никитском кладбище почтить память сотрудников органов внутренних дел и других служб, которые отдали свои жизни, защищая страну от терроризма
Третьего сентября сотни курян собрались на Никитском кладбище почтить память сотрудников органов внутренних дел и других служб, которые отдали свои жизни, защищая страну от терроризма. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ". Среди них Людмила Приходько, чей сын, боец ОМОНа Андрей погиб от рук боевиков на Северном Кавказе.
Людмила Приходько, мать Андрея Приходько: «Мальчик был очень спокойный, очень воспитанный. Ни с кем не вступал ни в какие конфликты. Отслужил в армии, отучился. Ну а когда Родина позвала, то как говорят, без всяких слов, без всяких отговорок отправился. Приятно, конечно, что не забывают, что помнят. Меня приглашают всегда на такие вот мероприятия. Но каждая такая встреча для матери - это боль».
Больно в этот день всем присутствующим. Но эта боль еще и служит напоминаем, что такое зло, как терроризм, не имеет право на существование. В начале сентября 2004 года, в результате захвата боевиками школы в Беслане погибли больше трехсот человек, большинство из них - дети. Эта трагедия всколыхнула всю страну. Вскоре был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.
Владимир Иванов, заместитель председателя Курской областной Думы: «Мировой терроризм набирает силу, к сожалению. И без скоординированных усилий всего мирового сообщества побороть это явление вряд ли удастся. А события в России, когда раньше целые дома подрывали, они еще свежи в нашей памяти. Задача сегодняшнего дня - еще раз напомнить людям мира о том, какие страшные вещи творит терроризм. И в очередной раз призвать всех объединить усилия в борьбе с этим страшным явлением».
Теракт в Беслане также заставил пересмотреть способы борьбы с терроризмом на самом высоком уровне.
Юрий Абросимов, помощник начальника УФСБ России по Курской области: «Этот день привел руководство страны к принятию серьезных управленческих решений в плане противодействию терроризму. Было принято решение о создании национального антитеррористического комитета. И сейчас мы можем сделать вывод, что это правильное решение».
Сегодня Россия не испытывает былого ужаса, связанного с террором. Ощущение спокойствия и уверенность в завтрашнем дне - это заслуга и тех курян, правоохранителей и силовиков, которые обрели вечный покой на Никитском кладбище.
Константин Обушев, начальник управления Росгвардии по Курской области: «Мы их всех помним. И хочу сказать, что благодаря этим ребятам, на сегодняшний день над нашей страной гордо реет флаг Российской Федерации».