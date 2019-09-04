Идёт под суд курянин, утопивший двух друзей в машине

Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 июля на реке Сейм в Рыльском районе

В Рыльском районе перед судом предстанет 23-летний местный житель. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 июля. Около 11 часов вечера молодой человек с друзьями 21 и 19-лет, на принадлежащем ему автомобиле «ГРЕЙТ ВОЛЛ» приехал к берегу реки Сейм в окрестностях села Березники Рыльского района. Там компания стала распивать спиртное.Потом друзья решили уехать. Хозяин машины, будучи уже не трезвым сел за руль, его приятели - на пассажирские сидения. Водитель стал разворачиваться и начал движение задним ходом по берегу. Но выехать не удалось - машина съехала с обрыва и упала в реку. Автомобиль затонул. Виновнику случившегося удалось выбраться, а его приятелям - нет. Помогать им он по какой-то причине не стал или не смог. Парни погибли.Расследование уголовного дела завершено, теперь судьбу селянина решит суд.