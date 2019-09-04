26 новыми автомобилями пополнился автопарк «скорой помощи» в Курске
В планах - приобрести медицинский вертолёт
Сейчас ежедневно на линии работает 100 общепрофильных и специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи, из них 44 – в Курске. Глава региона сообщил, что решается вопрос и воздушного медицинского транспорта – приобретение специализированного вертолёта.
«Сегодня ни у одного, даже федерального представительства министерств и ведомств, на территории области нет медицинского вертолета. На вертолётном заводе в Казани производятся такие машины «Ансат». Некоторые регионы уже начали их закупку. Это позволяет оперативно вылететь бригаде на место происшествия, доставить пострадавших в местные медицинские учреждения, либо даже в Москву. Мы сейчас ведём переговоры и готовим документацию на возможную поставку такой машины в Курскую область, но это не быстрый процесс», - отметил Роман Старовойт.