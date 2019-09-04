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Лента новостей / В регионе

26 новыми автомобилями пополнился автопарк «скорой помощи» в Курске

В планах - приобрести медицинский вертолёт
26 новыми автомобилями пополнился автопарк «скорой помощи» в Курске

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Сегодня врио губернатора Курской области Роман Старовойт вручил ключи от 26 новых автомобилей скорой медицинской помощи главврачам учреждений здравоохранения. Все они приобретены за счет регионального бюджета. Таким образом, будет обновлен весь медицинский автопарк, сообщил глава региона. В феврале этого года медицинские учреждения получили 34 автомобиля. Выход на линию новых «скорых» позволит оказывать качественную медицинскую помощь даже в самых отдаленных населенных пунктах. 

Сейчас ежедневно на линии работает 100 общепрофильных и специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи, из них 44 – в Курске. Глава региона сообщил, что решается вопрос и воздушного медицинского транспорта – приобретение специализированного вертолёта. 

«Сегодня ни у одного, даже федерального представительства министерств и ведомств, на территории области нет медицинского вертолета. На вертолётном заводе в Казани производятся такие машины «Ансат». Некоторые регионы уже начали их закупку. Это позволяет оперативно вылететь бригаде на место происшествия, доставить пострадавших в местные медицинские учреждения, либо даже в Москву. Мы сейчас ведём переговоры и готовим документацию на возможную поставку такой машины в Курскую область, но это не быстрый процесс», - отметил Роман Старовойт. 
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