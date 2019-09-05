Курские аграрии собрали 355 тысяч тонн сахарной свёклы
Темп свекловичной страды соответствует прошлогоднему, а урожайность значительно выше
Темп свекловичной страды соответствует прошлогоднему, а урожайность значительно выше - в среднем 481 центнер с гектара против 440 центнеров на 4 сентября прошлого года.
Рекордная урожайность сахарной свёклы в хозяйстве «Луч» Мантуровского района – 720 центнеров с гектара. На втором месте хозяйства Суджанского района – здесь собирают по 600 центнеров с гектара. Урожайность свекловичных плантаций Медвенского и Горшеченского районов – 550 центнеров с гектара. По 500 центнеров собирают в хозяйствах Глушковского, Курского, Курчатовского, Солнцевского районов. В настоящий момент накопано 355 тыс. тонн.
В регионе также идёт уборка гречихи, масличных культур: рапса, сои, подсолнечника. В ближайшее время хозяйства приступят к уборке кукурузы на зерно.
Также земледельцы области активно ведут сев озимых культур – посеяно 154 тыс. гектаров, или 32% от плана.