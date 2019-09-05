  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские аграрии собрали 355 тысяч тонн сахарной свёклы

Темп свекловичной страды соответствует прошлогоднему, а урожайность значительно выше
Курские аграрии собрали 355 тысяч тонн сахарной свёклы

Читайте также

Уборка сахарной свёклы в хозяйствах области набирает обороты. По оперативным данным убрано порядка 7,5 тыс. из 98 тыс. гектаров свекловичных плантаций, или 8% от плана.

Темп свекловичной страды соответствует прошлогоднему, а урожайность значительно выше - в среднем 481 центнер с гектара против 440 центнеров на 4 сентября прошлого года.

Рекордная урожайность сахарной свёклы в хозяйстве «Луч» Мантуровского района – 720 центнеров с гектара. На втором месте хозяйства Суджанского района – здесь собирают по 600 центнеров с гектара. Урожайность свекловичных плантаций Медвенского и Горшеченского районов – 550 центнеров с гектара. По 500 центнеров собирают в хозяйствах Глушковского, Курского, Курчатовского, Солнцевского районов. В настоящий момент накопано 355 тыс. тонн.

В регионе также идёт уборка гречихи, масличных культур: рапса, сои, подсолнечника. В ближайшее время хозяйства приступят к уборке кукурузы на зерно.

Также земледельцы области активно ведут сев озимых культур – посеяно 154 тыс. гектаров, или 32% от плана.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Тимском районе протестировали новую пожарную машину

В столкновении ВАЗа и трактора под Курском погиб пассажир. Водители были без прав, тракторист пьяный

«Интеррос» и Сергей Бачин осваивают туристический потенциал Камчатки

В Воронежской области будут развивать личностный потенциал детей

Игроки курского "Авангарда" стали мастерами спорта

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске