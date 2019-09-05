В Курской области завершена ликвидация очага АЧС

Но возобновить работу «Беляевский свинокомплекс» сможет только через полгода

На пострадавшем от африканской чумы свиней «Беляевском свинокомплексе» завершена ликвидация поголовья. Сотрудники комплекса приступили к мойке и дезинфекции объекта. Они продлится месяц, после чего специалисты областного управления ветеринарии взьмут пробы и сделают качественную экспертизу проведённых мероприятий. Далее свинокомплекс будет ещё месяц находиться в карантине, после чего статус карантинного объекта будет снят, как и 1 и 2 угрожаемые зоны вокруг свинокомплекса.Возобновление работы объекта планируется не ранее, чем через полгода, - отметил руководитель департамента свиноводства и кормопроизводства ГК «Агропромкомплектация» Юрий Дьяченко.Свинокомплекс пока остаётся в первой 15-километровой зоне потенциальной опасности. Территория объекта находится в карантине.Часть сотрудников свинокомплекса, пострадавшего от вспышки вируса АЧС, отправлена в отпуск или занята санобработкой объекта, другая часть отправлена на карантин с последующим трудоустройством на других свинокомплексах компании.