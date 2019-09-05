В Курской области завершена ликвидация очага АЧС
Но возобновить работу «Беляевский свинокомплекс» сможет только через полгода
Возобновление работы объекта планируется не ранее, чем через полгода, - отметил руководитель департамента свиноводства и кормопроизводства ГК «Агропромкомплектация» Юрий Дьяченко.
Свинокомплекс пока остаётся в первой 15-километровой зоне потенциальной опасности. Территория объекта находится в карантине.
Часть сотрудников свинокомплекса, пострадавшего от вспышки вируса АЧС, отправлена в отпуск или занята санобработкой объекта, другая часть отправлена на карантин с последующим трудоустройством на других свинокомплексах компании.