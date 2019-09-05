Игроки курского "Авангарда" стали мастерами спорта
Такой чести наши футболисты удостоились за выхода в финал Кубка России в сезоне 2017/2018
В нынешнем составиве «сине-белых» мастерами стали Кирилл Гоцук, Аслан Дашаев, Дмитрий Коробов, Денис Никитин, Александр Саутин, Денис Синяев и Артём Федчук. Также звания присвоены экс- авангардовцам - Ильнур Альшину, Михаилу Багаеву, Руслану Болову, Денису Войнову, Азамату Гурфову, Никитн Имуллину, Александру Кобзеву, Алексею Концедалову, Равилю Нетфуллину, Исламу Тлупову, железногорцу Игорю Кирееву и воспитанник курского футбола Артёму Митасову.
ФОТО - ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК "АВАНГАРД"