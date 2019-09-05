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Игроки курского "Авангарда" стали мастерами спорта

Такой чести наши футболисты удостоились за выхода в финал Кубка России в сезоне 2017/2018
Игроки курского "Авангарда" стали мастерами спорта

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Игрокам курского "Авангарда" присвоены звания "Мастера спорта". Приказ опубликован на сайте Минспорта. Такой чести наши футболисты удостоились за выхода в финал Кубка России в сезоне 2017/2018.

В нынешнем составиве «сине-белых» мастерами стали Кирилл Гоцук, Аслан Дашаев, Дмитрий Коробов, Денис Никитин, Александр Саутин, Денис Синяев и Артём Федчук. Также звания присвоены экс- авангардовцам - Ильнур Альшину, Михаилу Багаеву, Руслану Болову, Денису Войнову, Азамату Гурфову, Никитн Имуллину, Александру Кобзеву, Алексею Концедалову, Равилю Нетфуллину, Исламу Тлупову, железногорцу Игорю Кирееву и воспитанник курского футбола Артёму Митасову.




ФОТО - ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК "АВАНГАРД" 

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