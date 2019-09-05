«Интеррос» и Сергей Бачин осваивают туристический потенциал Камчатки

Для реализации подобных масштабных проектов нужна консолидация усилий на всех уровнях, Догузова.

«Подобный инвестиционный проект задает правильные алгоритмы для развития всего региона, повышая его конкурентоспособность, привлекательность, обеспечивая большую доступность для жителей России и других стран»,- отметил Сергей Тырцев.

Благодаря усилиям ООО «Три вулкана», входящего в группу компаний «Интеррос», буквально через несколько лет на полуострове Камчатка появится новый международный курорт мирового класса «Парк «Три вулкана». Соглашение о реализации этого масштабного проекта было подписано на днях в ходе Восточного экономического форума гендиректором компании Сергеем Бачиным ( более известным как гендиректор краснополянского горнолыжного курорта «Роза Хутор»), а также руководителем Ростуризма Зариной Догузовой, замминистра развития Дальнего Востока и Арктики Сергеем Тырцевым и губернатором Камчатки Владимиром Илюхиным.Все участники этого совместного государственно-частного партнерства уверены, что его реализация даст импульс развитию региональной экономики.Зарина Догузова совершенно справедливо заметила, что «для реализации подобных масштабных проектов нужна консолидация усилий на всех уровнях: федеральном и региональном», и заверила, что государство полностью выполнит свою часть соглашения, касающуюся создания транспортной и коммуникационной инфраструктуры нового курорта.«Парк «Три вулкана» располагается в окрестностях вулканов Мутновский, Горелый и Вилючинский, и включает в себя 17 километров горнолыжных трасс и два подъемника, расположенных на склонах Горелой сопки, смотровую площадку с видом на бухту на вершине сопки Вилючинская, экологические маршруты, кафе, развлекательные заведения, гостиницу на 1000 номеров и другие объекты туристической инфраструктуры. ООО «Три вулкана» намерено вложить в реализацию проекта около 15 миллиардов рублей.