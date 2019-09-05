В Воронежской области будут развивать личностный потенциал детей

Программа охватит не менее 10% общеобразовательных организаций региона

Сбербанк, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» подписали соглашение о сотрудничестве. Документом закреплены обязательства сторон в ходе реализации в регионе Программы по развитию личностного потенциала детей.В церемонии подписания приняли участие руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской областии Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. Также документ подписал исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»Программа сфокусирована на раскрытии личностного потенциала детей: он позволит им ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.В рамках трёхстороннего сотрудничества Сбербанк окажет организационную и информационную поддержку Программе в Воронежской области. Благотворительный фонд «Вклад в будущее» инициирует переподготовку управленческих и педагогических кадров региона, проведёт комплексное учебно-методическое и консультационное сопровождение мероприятий Программы, оценку её результативности. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области организует апробацию образовательных практик по развитию навыков XXI века, обеспечит масштабирование Программы.В 2019 году управленческие команды образовательных организаций области пройдут обучение и начнут формировать в школах и детских садах личностно-развивающую образовательную среду. Педагоги также пройдут переподготовку, начав использовать в своей деятельности комплекс учебно-методических материалов и инструментов по развитию и оценке навыков XXI века. С сентября 2020 года в образовательных организациях стартуют занятия с детьми – в подготовленной, развивающей, образовательной среде и по новым методикам.- сказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанкотметил руководитель департамента образования науки имолодежной политики Воронежской области- пояснил исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее»В 2019 году Благотворительный фонд «Вклад в будущее» провёл конкурс на участие в Программе, заявки на который подали более 30-ти российских субъектов. Воронежская область стала одним из 10-ти российских субъектов, отобранных экспертной комиссией. Реализация Программы начнётся в десяти школах и двух детских садах, расположенных как в Воронеже, так и в области. Планируется, что к 2023 году, Программа охватит не менее 10% общеобразовательных организаций региона.Напомним, Благотворительный фонд «Вклад в будущее» создан Сбербанком в 2015 году в целях поддержки развития современного российского образования с учетом вызовов сегодняшнего дня и развития инклюзивной среды, равных возможностей самореализации и полноценной жизнедеятельности для всех вне зависимости от особенностей развития и здоровья. В рамках направления «Современное образование» фонд инициирует и поддерживает проекты, способствующие развитию у детей навыков XXI века. В рамках направления «Инклюзивная среда» фонд оказывает поддержку проектам по социализации, адаптации, профориентации, трудоустройству детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями ментального развития.Официальный сайт фонда – vbudushee.ru