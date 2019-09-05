В Тимском районе протестировали новую пожарную машину

ТАКТ". Новая техника была вручена огнеборцам в День Пожарной охраны России. На днях завершились все регистрационные действия, и транспортное средство поставили на боевое дежурство.В пожарной части Тимского района состоялось торжественное мероприятие по вводу в боевой расчет нового транспорта – пожарного автомобиля «Урал», сообщает телеканал "
Автомобиль «Урал» - незаменимый вид транспорта в поселковых пожарных частях. Основной преградой на пути огнеборцев в селах и удаленных деревнях остается грунтовая дорога. Вследствие сезонных погодных изменений нередко возникает распутица. Но благодаря новой технике, время прибытия пожарной бригады к месту пожара значительно снизится.
Сергей Сопов, водитель пожарной части Тимского района: «Во-первых, больше воды. У нас было три тонны воды. Это очень мало на пожаре. Так как насос дает 50 л в секунду, этого хватало на 5 минут. А тут 6 тонн воды. Он проходимей, поэтому по бездорожью великолепная машина. По скорости».
Заместитель губернатора Курской области отметил, что к концу года еще два автомобиля будут переданы в пожарную часть Тимского района.
Михаил Горбунов, заместитель губернатора Курской области: «Мы не только их используем для тушения пожара, но и иногда бывают такие внештатные ситуации, особенно зимой, когда в районах и рожениц привозили, потому что пробиться невозможно было. Спасала только такая высокопроходимая техника. Да, может быть, это не по назначению, но в таких критических ситуациях мы помогаем людям, спасаем, потому что мы спасатели».
Новый автомобиль «Урал» протестировали в тот же день. В ходе комплексных занятий по основам безопасности на территории тимской средней школы огнеборцы потушили условный пожар. В свою очередь спасатели провели учебную эвакуацию школьников и персонала.
Дмитрий Демьяненко, зам. начальника Главного управления МЧС России по Курской области: «К сожалению, в текущем году на территории Курской области у нас произошло 10 пожаров по причине детской шалости с огнем. И вот это мероприятие позволяет нам детей обучить, что нельзя делать при использовании открытого огня, в том числе и спичек».
Во время занятий ребята с удовольствием изучали обезвреженные снаряды времен Великой Отечественной войны. А так же все желающие могли на практике попробовать свои силы в реанимации «Гоши» - учебного манекена, и отточить навыки искусственного дыхания.
В Тимском районе протестировали новую пожарную машину
Благодаря новой технике, время прибытия пожарной бригады к месту пожара значительно снизится