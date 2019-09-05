  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Тимском районе протестировали новую пожарную машину

Благодаря новой технике, время прибытия пожарной бригады к месту пожара значительно снизится
В Тимском районе протестировали новую пожарную машину

Читайте также

В пожарной части Тимского района состоялось торжественное мероприятие по вводу в боевой расчет нового транспорта – пожарного автомобиля «Урал», сообщает телеканал "ТАКТ". Новая техника была вручена огнеборцам в День Пожарной охраны России. На днях завершились все регистрационные действия, и транспортное средство поставили на боевое дежурство.

Автомобиль «Урал» - незаменимый вид транспорта в поселковых пожарных частях. Основной преградой на пути огнеборцев в селах и удаленных деревнях остается грунтовая дорога. Вследствие сезонных погодных изменений нередко возникает распутица. Но благодаря новой технике, время прибытия пожарной бригады к месту пожара значительно снизится.

Сергей Сопов, водитель пожарной части Тимского района: «Во-первых, больше воды. У нас было три тонны воды. Это очень мало на пожаре. Так как насос дает 50 л в секунду, этого хватало на 5 минут. А тут 6 тонн воды. Он проходимей, поэтому по бездорожью великолепная машина. По скорости».

Заместитель губернатора Курской области отметил, что к концу года еще два автомобиля будут переданы в пожарную часть Тимского района.

Михаил Горбунов, заместитель губернатора Курской области: «Мы не только их используем для тушения пожара, но и иногда бывают такие внештатные ситуации, особенно зимой, когда в районах и рожениц привозили, потому что пробиться невозможно было. Спасала только такая высокопроходимая техника. Да, может быть, это не по назначению, но в таких критических ситуациях мы помогаем людям, спасаем, потому что мы спасатели».

Новый автомобиль «Урал» протестировали в тот же день. В ходе комплексных занятий по основам безопасности на территории тимской средней школы огнеборцы потушили условный пожар.  В свою очередь спасатели провели учебную эвакуацию школьников и персонала.

Дмитрий Демьяненко, зам. начальника Главного управления МЧС России по Курской области: «К сожалению, в текущем году на территории Курской области у нас произошло 10 пожаров по причине детской шалости с огнем. И вот это мероприятие позволяет нам детей обучить, что нельзя делать при использовании открытого огня, в том числе и спичек».

Во время занятий ребята с удовольствием  изучали обезвреженные снаряды времен Великой Отечественной войны. А так же все желающие могли на практике попробовать свои силы в реанимации «Гоши» - учебного манекена, и отточить навыки искусственного дыхания.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область. Афанасьевская школа получит долгожданный автобус

В Курске создадут всероссийский центр подготовки специалистов по применению экзоскелетов

«Добрый город» продолжит отлов бродячих животных в Курске

На курских предприятиях установят автоматические пробоотборники

Курскому легкоатлету из-за ДТП пришлось 3 км бежать к стадиону с тяжёлым рюкзаком

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске