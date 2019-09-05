В Курск не пустили пожилую украинку, провозившую в тайнике 178 килограммов автотракторных запчастей

Пенсионерка прятала товар под обшивкой багажного отделения автомобиля

В автомобильном пункте пропуска Тёткино курские таможенники изъяли из оборудованных в микроавтобусе тайников 178 килограммов автотракторных запчастей.Микроавтобус FORD TRANSIT с украинскими номерами направлялся в нашу страну из Украины. При прохождении таможенного контроля водитель авто - 64-летняя гражданка сопредельного государства заявила об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако, в ходе досмотра, под обшивкой багажного отделения автомобиля обнаружились более 7 тысяч штук запасные части и комплектующие к автотракторным транспортным средствам, общим весом 178 килограммов.Как сообщил исполняющий обязанности начальника Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев, по факту незаконного перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза возбуждено дело об административном правонарушении. Запчасти и микроавтобус изъяты. После завершения расследования постановление по делу вынесет суд.