В Курск не пустили пожилую украинку, провозившую в тайнике 178 килограммов автотракторных запчастей
Пенсионерка прятала товар под обшивкой багажного отделения автомобиля
Микроавтобус FORD TRANSIT с украинскими номерами направлялся в нашу страну из Украины. При прохождении таможенного контроля водитель авто - 64-летняя гражданка сопредельного государства заявила об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако, в ходе досмотра, под обшивкой багажного отделения автомобиля обнаружились более 7 тысяч штук запасные части и комплектующие к автотракторным транспортным средствам, общим весом 178 килограммов.
Как сообщил исполняющий обязанности начальника Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев, по факту незаконного перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза возбуждено дело об административном правонарушении. Запчасти и микроавтобус изъяты. После завершения расследования постановление по делу вынесет суд.
Справка Курской таможни: санкции части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников) влекут наложение на виновного административного штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товара с возможной конфискацией товара и орудия совершения административного правонарушения (в данном случае микроавтобуса FORD TRANSIT).