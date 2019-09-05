  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курск не пустили пожилую украинку, провозившую в тайнике 178 килограммов автотракторных запчастей

Пенсионерка прятала товар под обшивкой багажного отделения автомобиля
В Курск не пустили пожилую украинку, провозившую в тайнике 178 килограммов автотракторных запчастей

Читайте также

В автомобильном пункте пропуска Тёткино курские таможенники изъяли из оборудованных в микроавтобусе тайников 178 килограммов автотракторных запчастей.

Микроавтобус FORD TRANSIT с украинскими номерами направлялся в нашу страну из Украины. При прохождении таможенного контроля водитель авто - 64-летняя гражданка сопредельного государства заявила об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако, в ходе досмотра, под обшивкой багажного отделения автомобиля обнаружились более 7 тысяч штук запасные части и комплектующие к автотракторным транспортным средствам, общим весом 178 килограммов.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев, по факту незаконного перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза возбуждено дело об административном правонарушении. Запчасти и микроавтобус изъяты. После завершения расследования постановление по делу вынесет суд.


Справка Курской таможни: санкции части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников) влекут наложение на виновного административного штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товара с возможной конфискацией товара и орудия совершения административного правонарушения (в данном случае микроавтобуса FORD TRANSIT).

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область. Афанасьевская школа получит долгожданный автобус

В Курске создадут всероссийский центр подготовки специалистов по применению экзоскелетов

«Добрый город» продолжит отлов бродячих животных в Курске

На курских предприятиях установят автоматические пробоотборники

Курскому легкоатлету из-за ДТП пришлось 3 км бежать к стадиону с тяжёлым рюкзаком

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске