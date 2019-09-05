Виновного в море рыбы курянина оштрафовали

Ущерб государству составил более 220 тысяч рублей, штраф - 10 тысяч

24-летнего жителя Суджанского района Курской области осудили за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.Молодой человек был бригадиром одного из рыбхозов. В ноябре прошлого года на реке Снагость в селе Дарьино Суджанского района в нарушение правил при эксплуатации водозаборных сооружений курянин поднял шлюз. В результате чего произошёл отток воды из реки. Это привело к обмелению реки, массовой гибели рыбы, а также ухудшению условий обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов.Ущерб государству составил более 220 тысяч рублей. В ходе расследования мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, возместил причинённый ущерб.По ходатайству следователя суд принял решение освободить селянина от уголовной ответственности, а дело в отношении него прекратить, назначив судебный штраф - 10 тысяч рублей.