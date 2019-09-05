  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Виновного в море рыбы курянина оштрафовали

Ущерб государству составил более 220 тысяч рублей, штраф - 10 тысяч
Виновного в море рыбы курянина оштрафовали

Читайте также

24-летнего жителя Суджанского района Курской области осудили за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.

Молодой человек был бригадиром одного из рыбхозов. В ноябре прошлого года на реке Снагость в селе Дарьино Суджанского района в нарушение правил при эксплуатации водозаборных сооружений курянин поднял шлюз. В результате чего произошёл отток воды из реки. Это привело к обмелению реки, массовой гибели рыбы, а также ухудшению условий обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов.

Ущерб государству составил более 220 тысяч рублей.  В ходе расследования мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, возместил причинённый ущерб.

По ходатайству следователя суд принял решение освободить селянина от уголовной ответственности, а дело в отношении него прекратить, назначив судебный штраф - 10 тысяч рублей. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область. Афанасьевская школа получит долгожданный автобус

В Курске создадут всероссийский центр подготовки специалистов по применению экзоскелетов

«Добрый город» продолжит отлов бродячих животных в Курске

На курских предприятиях установят автоматические пробоотборники

Курскому легкоатлету из-за ДТП пришлось 3 км бежать к стадиону с тяжёлым рюкзаком

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске