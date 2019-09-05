Первый прибор появится уже в октябре на ЗАО «КЭАЗ»

На курских предприятиях установят автоматические пробоотборники.Это вызвано нештатной ситуацией, произошедшей в июне, когда погиб активный ил на городских очистных сооружениях, перерабатывающий сточные воды. С помощью датчиков проблему удастся своевременно обнаружить и устранить.Сейчас контроль сброса сточных вод на предприятиях осуществляется ручным способом. Это не всегда обеспечивает точное соблюдение требуемого графика. Облегчить решение этой задачи помогает специально созданное устройство – пробоотборник сточных вод. Первый прибор появится уже в октябре на «Курском электроаппаратном заводе».Для проработки предложений о модернизации систем очистки сточных вод на каждом конкретном предприятии создали рабочую группу. В неё вошли представители городской и областной власти, регионального управления Росприроднадзора, общественного Совета при Министерстве природных ресурсов и экологии, МУП «Курскводоканал», ЗАО «КЭАЗ» и ООО «Экотекс», а также участники Мастерских проектов «Комфортная городская среда».Рабочая группа обследовала 47 предприятий Курска. По результатам обследования составлены соответствующие акты. До 15 сентября изучение системы водоотведения предприятий для выработки предложений о необходимости модернизации их систем очистки сточных вод завершится.