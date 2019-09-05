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«Добрый город» продолжит отлов бродячих животных в Курске

У этой организации есть собственные вольеры, где одновременно могут находиться на передержке почти сотня животных
«Добрый город» продолжит отлов бродячих животных в Курске

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4 сентября должен был состояться аукцион на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 4 256 000 рублей, объявленный комитетом ЖКХ города Курска. Учитывая, что заявку на торги подал единственный участник – ООО «Добрый город» - аукцион признан не состоявшимся и в соответствии с требованиями законодательства, исполнителем муниципального контракта определен «Добрый город», который и ранее занимался отловом и содержанием бродячих собак, сообщили в мэрии. 

У этой организации есть собственные вольеры, где одновременно могут находиться на передержке 98 животных. Временное содержание животного подразумевает осмотр собаки специалистом, обязательный карантин, вакцинацию против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, при необходимости проведение лечебных мероприятий и наблюдение за состоянием четвероного. Также предусмотрены стерилизация, учет и маркирование животного неснимаемыми и несмываемыми метками. Каждая манипуляция подлежит строгому учету и документированию. Эвтаназия допускается только в случае необходимости прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных животных, что должны подтвердить ветеринары. Возвращают на прежние места обитания тех животных, которые не проявляют немотивированную агрессию и только после вакцинации и стерилизации. 

Отловленных собак, в первую очередь, доставляют на станцию по борьбе с болезнями животных, где их осматривает ветеринар и, если не обнаружено признаков бешенства или агрессии, животное можно перевозить в пункт временного содержания. Как правило, 10-12 дней собака проводит в карантине, в это время её стерилизуют или кастрируют. После карантина проводится вакцинация и уже на следующий день, при отсутствии осложнений, животное отпускают на место прежнего обитания.

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