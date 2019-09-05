«Добрый город» продолжит отлов бродячих животных в Курске
У этой организации есть собственные вольеры, где одновременно могут находиться на передержке почти сотня животных
У этой организации есть собственные вольеры, где одновременно могут находиться на передержке 98 животных. Временное содержание животного подразумевает осмотр собаки специалистом, обязательный карантин, вакцинацию против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, при необходимости проведение лечебных мероприятий и наблюдение за состоянием четвероного. Также предусмотрены стерилизация, учет и маркирование животного неснимаемыми и несмываемыми метками. Каждая манипуляция подлежит строгому учету и документированию. Эвтаназия допускается только в случае необходимости прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных животных, что должны подтвердить ветеринары. Возвращают на прежние места обитания тех животных, которые не проявляют немотивированную агрессию и только после вакцинации и стерилизации.
Отловленных собак, в первую очередь, доставляют на станцию по борьбе с болезнями животных, где их осматривает ветеринар и, если не обнаружено признаков бешенства или агрессии, животное можно перевозить в пункт временного содержания. Как правило, 10-12 дней собака проводит в карантине, в это время её стерилизуют или кастрируют. После карантина проводится вакцинация и уже на следующий день, при отсутствии осложнений, животное отпускают на место прежнего обитания.