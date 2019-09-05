В Курске создадут всероссийский центр подготовки специалистов по применению экзоскелетов

Специалисты ЮЗГУ уже начали разработку образовательной программы

В октябре в Юго-Западном госуниверситете пройдет встреча с представителями крупнейших горнодобывающих компаний России - «Росатом», «Газпромнефть», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Евраз», «СИБИНТЕК». Представители горнодобывающих компаний познакомятся с промышленными экзоскелетами, которые применяются на площадках «Норильского никеля», «Северстали» и «ММК».Возможности экзоскелетов продемонстрируют на тестовом полигоне, который к октябрю плоявится на базе ЮЗГУ.«В рамках встречи планируется обсудить ключевые направления разработки экзоскелетных комплексов, что в итоге поможет ускорить переход к их серийному производству», - отметил заведующий кафедрой механики, мехатроники и робототехники ЮЗГУ Сергей Яцун.В дальнейшем, на базе Юго-Западного государственного университета планируется создать всероссийский центр подготовки специалистов по применению экзоскелетов. Специалисты ЮЗГУ уже начали разработку образовательной программы.