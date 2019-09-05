В Курске создадут всероссийский центр подготовки специалистов по применению экзоскелетов
Специалисты ЮЗГУ уже начали разработку образовательной программы
Возможности экзоскелетов продемонстрируют на тестовом полигоне, который к октябрю плоявится на базе ЮЗГУ.
«В рамках встречи планируется обсудить ключевые направления разработки экзоскелетных комплексов, что в итоге поможет ускорить переход к их серийному производству», - отметил заведующий кафедрой механики, мехатроники и робототехники ЮЗГУ Сергей Яцун.
В дальнейшем, на базе Юго-Западного государственного университета планируется создать всероссийский центр подготовки специалистов по применению экзоскелетов. Специалисты ЮЗГУ уже начали разработку образовательной программы.