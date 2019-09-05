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Курская область. Афанасьевская школа получит долгожданный автобус

Областной автопарк пополнился 8 школьными автобусами и 11 автомобилями скорой помощи
Курская область. Афанасьевская школа получит долгожданный автобус

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Автопарк Курской области пополнился новой техникой - для региона за счет средств федерального бюджета закуплено 8 школьных автобусов и 11 автомобилей скорой медицинской помощи. Всего, по словам заместителя губернатора Ирины Хмелевской, до конца года в регион поступят 16 автомобилей скорой помощи и 26 школьных автобусов.  

Школьные автобусы пришли на замену старых, срок эксплуатации которых уже истек. Все транспортные средства оснащены системами ГЛОНАСС и безопасности для перевозок детей, что делает поездку более комфортной. 

В первую очередь новые автобусы получат те учреждения, где остро стоит вопрос перевозки школьников. Один из автобусов поступит в Афанасьевскую школу Курчатовского района, – отметила председатель комитета образования и науки Наталья Пархоменко. 

11 автомобилей скорой помощи, которые совсем скоро обновят автопарк региональных «неотложек» оснащены новейшим оборудованием. Полноприводные «скорые» рассчитаны для работы даже в условиях плохих дорог, и позволят в кратчайшее время доставлять медицинских работников в отдаленные поселки.

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