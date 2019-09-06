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Лента новостей / В регионе

Выборы губернатора. В Курске введён режим «Повышенная готовность»

В Курске с 7 по 9 сентября органы управления, силы и средства Курского городского звена территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим функционирования «Повышенная готовность»
Выборы губернатора. В Курске введён режим «Повышенная готовность»

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В Курске с 7 по 9 сентября органы управления, силы и средства Курского городского звена территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим функционирования «Повышенная готовность».

Такое решение принято в целях обеспечения безопасности горожан в местах массового пребывания и дополнительных мер по антитеррористической защищённости объектов особой важности в период проведения единого дня голосования 8 сентября 2019 года по выборам Губернатора Курской области.

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