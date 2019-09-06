Курян приглашают в субботу на площадь перед ТРЦ «Манеж»

В Курске снова пройдёт кинопоказ под открытым небом. Курян приглашают в субботу, 7 сентября, в 19.30 на площадь перед торгово-развлекательным центром «Манеж». Зрители увидят мелодраму «Август Раш».Фильм рассказывает о мальчике из детского дома, который мечтает отыскать родителей. Он может слышать музыку повсюду: в свете, ветре, воздухе и даже в электрических проводах. И верит, что может слышать музыку своих родителей, считая, что был желанным ребёнком для них. Опекаемый загадочным незнакомцем, он играет на улицах Нью-Йорка и пытается найти родителей, которых никогда не видел, с помощью своего исключительного музыкального дара…