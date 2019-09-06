Под Курском пожилой мопедист погиб, столкнувшись на встречке с грузовиком

Авария произошла на автодороге Курск-Поныри-Свобода-Александровка-2-я Воробьевка

5 сентября в Золотухинском районе погиб 70-летний водитель мопеда. Авария произошла примерно в 15.30 на 1 км автодороги Курск-Поныри-Свобода-Александровка-2-я Воробьевка, сообщили в ГИБДД. Пожилой мужчина ехал на мопеде, не зарегистрированным в установленном порядке, не имея права управления, со стороны а/д Свобода-Алексанровка, в сторону д. 1-я Воробьевка. На 1-м км пути он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с встречным грузовиком ГАЗ33081, за рулём которого был 31-летний водитель.В результате ДТП пенсионер скончался на месте.