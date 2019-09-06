Ночью в Курске сбили велосипедиста. Водитель авто скрылся

Авария произошла в два часа ночи 5 сентября напротив дома 30 "А" по улице Советской

5 сентября ночью в Курске сбили велосипедиста. Виновника ДТП пока установить не удалось. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла примерно в 2 часа ночи. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем ехал со стороны ул. Дзержинского по ул. Советской в направлении ул. Большевико во встречном направлении. Напротив д. 30 "А" по ул. Советской автомобилист столкнулся с 41-летним велосипедистом, который двигался в попутном направлении. Велосипедиста с травмами доставили в 4-ю горбольницу.