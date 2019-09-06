В Курской области возбуждено уголовное дело по факту хищения древесины

Исчезли почти 400 кубометров дров

Прокуратура Золотухинского района выяснила, что в одном из муниципальных образований района ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» выполняло работы по расчистке охранной зоны высоковольтной линии.Для вырубки деревьев на площади просеки высоковольтной линии, уборки древесно-кустарниковой растительности и мелколесья, очистки территории от порубочных остатков, вывоза срубленной древесины до мест складирования и её охраны до момента реализации заключён договор подряда с ООО «Оборона», которое в свою очередь заключило договор субподряда с ООО «ЭнергоРемСтрой».Оказалось, что на протяжении 1,5 км полезащитной лесополосы в 70 метрах от границы урочища «Шестопаловская роща» Свободинского участкового лесничества имелись лишь пни тополей, а образовавшиеся в результате вырубки 205 м. куб. дров и 187 м. куб. круглого лесоматериала на общую сумму свыше 250 тысяч рублей на месте проведения вырубки отсутствовали.На основании постановления и материалов проверки прокуратуры Золотухинского района по факту хищения древесины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ.