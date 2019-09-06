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Губернаторский камерный оркестр дал концерт на ЖД вокзале в Курске

Губернаторский оркестр активно поддерживает проект «Музыка для всех», который уже девять лет подряд дает возможность окунуться в мир прекрасного всем, кто этого желает, но по каким-то причинам не может
Губернаторский камерный оркестр дал концерт на ЖД вокзале в Курске

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Концерт губернаторского камерного оркестра состоялся в рамках проекта «Музыка для всех», который призван дать возможность прикоснуться к миру музыкального искусства всем желающим. Ранее, в августе, губернаторский оркестр побывал в 14 населенных пунктах области. 

Музыкальный флешмоб камерного оркестра под управлением Сергея Проскурина проходил в здании ЖД вокзала в Курске. Руководитель коллектива отмечает - выступать здесь уже доводилось, но ощущения испытывает те же, что и в первый раз. Что касается самого помещения, то оно, по словам дирижера, идеально подходит для музыки. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ".

Сергей Проскурин, руководитель губернаторского камерного оркестра: «Само слово вокзал означает зал для вокальной музыки. Для пения. В таких  красивых залах, где люди ожидали поезда, исполнялись концерты. В основном это  были концерты вокальной музыки. Мы пытаемся продолжить эту традицию».

Губернаторский оркестр активно поддерживает проект «Музыка для всех», который уже девять лет подряд дает возможность окунуться в мир прекрасного всем, кто этого желает, но по каким-то причинам не может.

Сергей Проскурин, руководитель губернаторского камерного оркестра: «Это проект, где мы играем доступную музыку, популярную классическую музыку.  и эта музыка звучит на природе, в парках, в маленьких районных городках. Мы уже сыграли в 14 городах за прошлый месяц. Это Железногорск, Фатеж, Льгов, Щигры, Суджа и т.д. «Музыка для всех» интересна тем, что она очень доступна».

Выступление на железнодорожном вокзале - это еще один подарок курянам от оркестра, а также певцов, в рамках проекта «Музыка для всех». Слушатели не скрывают своего восторга.

- Концерт на вокзале - это очень необычно. Но, я считаю, это очень правильно, потому что очень многим хочется это услышать. Но не у всех всегда есть время и возможность прийти на концерт. А тут вдруг попадаешь на такую прелесть»
 
Коллектив губернаторского камерного оркестра рассматривает возможность регулярных выступлений в здании ЖД вокзала.
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