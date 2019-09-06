Губернаторский камерный оркестр дал концерт на ЖД вокзале в Курске

Губернаторский оркестр активно поддерживает проект «Музыка для всех», который уже девять лет подряд дает возможность окунуться в мир прекрасного всем, кто этого желает, но по каким-то причинам не может