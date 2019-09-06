Курская область успешно открыла учебный сезон

ТАКТ".Об успешном начале нового учебного года сообщила начальник регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко. В ходе пресс-конференции она отметила увеличение количества учащихся, а также серьезную работу по обеспечению безопасности общеобразовательных учреждений, сообщает телеканал "
883 образовательные организации региона успешно прошли комплексную проверку готовности и, в День знаний, провели торжественные линейки. Вопросу безопасности учебных заведений в этом году уделялось особое внимание, отмечает руководитель регионального комитета образования.
Наталья Пархоменко, председатель областного комитета образования и науки: «На технические средства по безопасности, в 2019 году израсходовано более 30 миллионов рублей. Это охранные сигнализации в 94 образовательных организациях, видеонаблюдение в 74 образовательных организациях, также территориальные ограждения в 43 организациях. 100% наших учреждений обеспечены пожарной сигнализацией и тревожной кнопкой».
Уделяется внимание также психологической безопасности учеников. Это связано с участившимися, в основном в других странах, случаями насилия в учебных заведениях. Кстати, этот вопрос активно рассматривается и на федеральном уровне. Что же касается количества учащихся в этом году, то в области отмечается существенный рост.
Наталья Пархоменко, председатель областного комитета образования и науки: «В этом году ряды школьников пополнили около 13 тысяч первоклассников. Это больше, чем в прошлые годы. А всего в системе общего образования около 117 тысяч обучающихся. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что наша область динамично развивается. Мы вышли из демографической ямы. И в следующие годы предполагается увеличение численности обучающихся в общеобразовательных организациях».
Существенные подвижки в этом году происходят в сфере внешкольного образования. Заканчивается строительство технопарка «Кванториум» в Железногорске, еще один создан будет в Курске. Помимо стационарных «Кванториумов» появятся еще и шесть мобильных, для детей из отдаленных школ. Особо Наталья Пархоменко отметила создание в этом учебном году центра одаренных детей.
Наталья Пархоменко, председатель областного комитета образования и науки: «У нас область достаточно одаренных детей. Много талантов. А теперь, имея такой центр, мы можем развивать способности и таланты своих детей в еще больших масштабах. Представители высшей школы говорят о том, что в этом центре одаренных детей будет присутствовать оборудование, которое у нас в области, до сей поры, обслуживать некому было. Такое оно уникальное и серьезное».
В рамках нацпроекта «Образование», в Курской области ведется активная работа по семи направлениям. Предусматривается также обеспечение абсолютно всех школ региона высокоскоростным интернетом до 2024 года.
Курская область успешно открыла учебный сезон
883 образовательные организации региона успешно прошли комплексную проверку готовности и, в День знаний, провели торжественные линейки