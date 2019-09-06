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Курская область успешно открыла учебный сезон

883 образовательные организации региона успешно прошли комплексную проверку готовности и, в День знаний, провели торжественные линейки
Курская область успешно открыла учебный сезон

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Об успешном начале нового учебного года сообщила начальник регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко. В ходе пресс-конференции она отметила увеличение количества учащихся, а также серьезную работу по обеспечению безопасности общеобразовательных учреждений, сообщает телеканал "ТАКТ".

883 образовательные организации региона успешно прошли комплексную проверку готовности и, в День знаний, провели торжественные линейки. Вопросу безопасности учебных заведений в этом году уделялось особое внимание, отмечает руководитель регионального комитета образования. 

Наталья Пархоменко, председатель областного комитета образования и науки: «На технические средства по безопасности, в 2019 году израсходовано более 30 миллионов рублей. Это охранные сигнализации в 94 образовательных организациях, видеонаблюдение в 74 образовательных организациях, также территориальные ограждения в  43  организациях.  100% наших учреждений обеспечены пожарной сигнализацией и тревожной кнопкой».

Уделяется внимание также психологической безопасности учеников. Это связано с участившимися, в основном в других странах, случаями насилия в учебных заведениях.  Кстати, этот вопрос активно рассматривается и на федеральном уровне. Что же касается количества учащихся в этом году, то в области отмечается существенный рост.

Наталья Пархоменко, председатель областного комитета образования и науки: «В этом году ряды школьников пополнили около 13 тысяч первоклассников. Это больше, чем в прошлые годы. А всего в системе общего образования около 117 тысяч обучающихся. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что наша область динамично развивается. Мы вышли из демографической ямы. И в следующие годы предполагается увеличение численности обучающихся в общеобразовательных организациях».

Существенные подвижки в этом году происходят в сфере внешкольного образования. Заканчивается строительство технопарка «Кванториум» в Железногорске, еще один создан будет в Курске. Помимо стационарных «Кванториумов» появятся еще и шесть мобильных, для детей из отдаленных школ. Особо Наталья Пархоменко отметила создание в этом учебном году центра одаренных детей.

Наталья Пархоменко, председатель областного комитета образования и науки: «У нас область достаточно одаренных детей. Много талантов. А теперь, имея такой центр, мы можем развивать способности и таланты своих детей в еще больших масштабах. Представители высшей школы говорят о том, что в этом центре одаренных детей будет присутствовать оборудование, которое у нас в области, до сей поры, обслуживать некому было. Такое оно уникальное и серьезное».

В рамках нацпроекта «Образование», в Курской области ведется активная работа по семи направлениям. Предусматривается также обеспечение абсолютно всех школ региона высокоскоростным интернетом до 2024 года.

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