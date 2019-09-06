  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

В двух авариях на курских дорогах пострадали школьники

В обоих случаях водители не уступили дорогу другому автомобилю
В двух авариях на курских дорогах пострадали школьники

Читайте также

5 сентября в двух авариях, случившихся в Курске и Курском районе, пострадали дети. В обоих случаях водители не уступили дорогу другому автомобилю. 

Как сообщили в ГИБДД, примерно в 16.20 50-летний водитель на автомобиле Рено Сандеро, разворачиваясь из крайней правой полосы, напротив дома №9 по ул. Санаторной, п. 1-я Моква не уступил дорогу автомобилю Лада Веста, за рулём которой был 32-летний автомобилист, который двигался в попутном направлении со стороны Курска в сторону автодороги М-2 Крым. В результате столкновения пострадал сам водитель Рено, его госпитализировали 4-ю горбольницу. В Ладе пострадал 11-летний школьник. 

Другое ДТП произошло вечером в Курске на проспекте Кулакова. Примерно в половину восьмого в районе дома № 3 18-летний водитель ВАЗа 21093 при выезде на главную дорогу с ул. Серегина в направлении ул. Сумская не предоставил преимущества в движении Фольксвагену, за рулём которого был 19-летний парень. В столкновении начинающих автомобилистов пострадала 15-летняя пассажирка ВАЗа.

Водители были трезвыми.



ФОТО - АВТОКАДР_46
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Выходные в Курске будут по-летнему тёплыми

В понедельник Сеймский округ Курска останется без горячей воды

Когда и где в Курске будут делать бесплатные прививки домашним животным

Завтра в Курской области «день тишины»

На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске