В двух авариях на курских дорогах пострадали школьники

В обоих случаях водители не уступили дорогу другому автомобилю

5 сентября в двух авариях, случившихся в Курске и Курском районе, пострадали дети. В обоих случаях водители не уступили дорогу другому автомобилю.Как сообщили в ГИБДД, примерно в 16.20 50-летний водитель на автомобиле Рено Сандеро, разворачиваясь из крайней правой полосы, напротив дома №9 по ул. Санаторной, п. 1-я Моква не уступил дорогу автомобилю Лада Веста, за рулём которой был 32-летний автомобилист, который двигался в попутном направлении со стороны Курска в сторону автодороги М-2 Крым. В результате столкновения пострадал сам водитель Рено, его госпитализировали 4-ю горбольницу. В Ладе пострадал 11-летний школьник.Другое ДТП произошло вечером в Курске на проспекте Кулакова. Примерно в половину восьмого в районе дома № 3 18-летний водитель ВАЗа 21093 при выезде на главную дорогу с ул. Серегина в направлении ул. Сумская не предоставил преимущества в движении Фольксвагену, за рулём которого был 19-летний парень. В столкновении начинающих автомобилистов пострадала 15-летняя пассажирка ВАЗа.Водители были трезвыми.