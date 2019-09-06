  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Врио губернатора и мэр проверили, как в Курске меняют уличные светильники

В день подрядчик меняет около 180 светильников
Врио губернатора и мэр проверили, как в Курске меняют уличные светильники

Читайте также

Врио губернатора Роман Старовойт, мэр Виктор Карамышев и представители подрядной организации проинспектировали накануне, как в Курске меняют уличные светильники. 

По словам главы города, в день подрядчик меняет около 180 светильников. Снимут 23 тысячи старых светильников, из них 20 в рабочем состоянии. Их передадут в районы. Роман Старовойт это предложение поддержал. 

26 тысяч новых лампочек повесят на 961 улице. Уже установили больше 1300 новых светильников - и это только начались работы.  Подрядчик ООО «Световые Технологии ЭСКО» приступил к работе 23 августа - сразу по после заключения муниципального контракта, контракт заключён на 7 лет. над городским освещением трудятся 8 бригад, ещё 4 - в резерве. Так что ко Дню энергетика, его отмечают 22 декабря на курских улицах по ночам будет светло. Это, кстати, ещё и самый короткий световой день в году.

«На сегодня ни на одной улице, за исключением проспекта Победы, пока не провели полную замену светильников. Но разница в освещении уже заметна. Также на 1866 светильниках на центральных улицах города будет функция автоматического диммирования – можно управлять интенсивностью освещения», – отметил Роман Старовойт. 

Старые лампочки заменят новые энергоэффективные светодиодные светильники российского производства. 

Более того замену оборудования сможет проконтролировать каждый с помощью цифровой карты. Онлайн-доступ к ней откроют завтра в рамках проекта «Вместе ярче». 


+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Выходные в Курске будут по-летнему тёплыми

В понедельник Сеймский округ Курска останется без горячей воды

Когда и где в Курске будут делать бесплатные прививки домашним животным

Завтра в Курской области «день тишины»

На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске