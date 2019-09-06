Врио губернатора и мэр проверили, как в Курске меняют уличные светильники

В день подрядчик меняет около 180 светильников

Врио губернатора Роман Старовойт, мэр Виктор Карамышев и представители подрядной организации проинспектировали накануне, как в Курске меняют уличные светильники.По словам главы города, в день подрядчик меняет около 180 светильников. Снимут 23 тысячи старых светильников, из них 20 в рабочем состоянии. Их передадут в районы. Роман Старовойт это предложение поддержал.26 тысяч новых лампочек повесят на 961 улице. Уже установили больше 1300 новых светильников - и это только начались работы. Подрядчик ООО «Световые Технологии ЭСКО» приступил к работе 23 августа - сразу по после заключения муниципального контракта, контракт заключён на 7 лет. над городским освещением трудятся 8 бригад, ещё 4 - в резерве. Так что ко Дню энергетика, его отмечают 22 декабря на курских улицах по ночам будет светло. Это, кстати, ещё и самый короткий световой день в году.«На сегодня ни на одной улице, за исключением проспекта Победы, пока не провели полную замену светильников. Но разница в освещении уже заметна. Также на 1866 светильниках на центральных улицах города будет функция автоматического диммирования – можно управлять интенсивностью освещения», – отметил Роман Старовойт.Старые лампочки заменят новые энергоэффективные светодиодные светильники российского производства.Более того замену оборудования сможет проконтролировать каждый с помощью цифровой карты. Онлайн-доступ к ней откроют завтра в рамках проекта «Вместе ярче».