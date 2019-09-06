Кошка напала первой. Полицейские установили личность курянина, чей пёс загрыз кошку

Пёс бойцовской породы живёт у него семь лет. За это время подобного не случалось

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором питбуль трепет кошку, а хозяин пса стоит рядом и не препятствует действиям своего питомца. Автор ролика заявляет, что мужчина намеренно натравил терьера на кошку, кошка эта дворовая и что в последствии спасти её не удалось.Курские полицейские установили личность предполагаемого живодёра. Стражи порядка побывали на месте происшествия и допросили подозреваемого. Как выяснилось, курянину 57 лет, пёс бойцовской породы живёт у него семь лет. Хозяин утверждает, что за это время подобных инцидентов не случалось. Всегда выгуливает собаку в наморднике, снимает его лишь, когда животному надо поесть травы.В один из таких моментов и случилось это ЧП." Из кустов на него выскочили два кота. Один прыгнул на загривок, другая кошка вцепилась в морду. Один убежал, а второй намертво вцепился. Они подрались", - рассказал правоохранителям владелец пса.По его словам, он пытался помешать происходящему - «придушил» собаку, чтобы она разжала пасть. Но и сам боялся, что кошка вцепится в него. Когда он с собакой уходил, кошка была покусана, но жива. Больше он эту кошку не видел.Не нашли пострадавшую или погибшую кошку и полицейские.Сейчас проводится проверка, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности. Как поясняют в городском УМВД, чтобы привлечь мужчину к ответственности за жестокое обращение с животными, нужно доказать умысел, собаковод жк подчёркивает, что намеренно пса на кошку не натравливал.