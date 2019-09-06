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Вопрос с буферной зоной курского заповедника на личном контроле Дмитрия Медведева

Врио губернатора Курской области снова встретился с жителями деревни Кукуевка
Вопрос с буферной зоной курского заповедника на личном контроле Дмитрия Медведева

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Врио губернатора Курской области снова встретился с жителями деревни Кукуевка, дома которых построены в охранной зоне заповедника имени Алёхина. Глава региона сообщил о подвижках в решении вопроса с регистрацией земельных участков и оформлением прав на объекты ИЖС. 

«В июле я обратился к Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой в возможно короткие сроки утвердить Положение об охранных зонах, а затем в приоритетном порядке принять решение о буферной зоне нашего заповедника. Просьбу премьер поддержал и дал соответствующие поручения министру природных ресурсов. Этот вопрос на личном контроле председателя кабмина», – сообщил Роман Старовойт. 

Проект Положения уже согласовали отраслевые федеральные органы власти. После того, как Минюст даст заключение, проект внесут в правительство. Он предусматривает, что охранная зона должна состоять из отдельных участков. Раньше такой нормы не было. Кроме того, исключён минимальный размер ширины охранной зоны - ранее он составлял 1 км. Сейчас в проекте - максимальная ширина. 

В Положении напрямую указывается на возможность согласования с уполномоченными органами Минприроды размещения на территории охранных зон жилых домов. Они не должны оказывать воздействия на природу, – рассказал председатель правового комитета администрации Курской области Александр Ерменчук. 

Чтобы определить степень влияния существующих жилых построек на окружающую среду проведут общественную экологическую экспертизу, результаты которой передадут в Минприроды и в суд для разрешения споров с заповедником. Ранее нигде такая экспертиза не проводилась, отметил замгубернатора Алексей Смирнов:

«Создана рабочая группа, в которую вошли КРО «Общество охраны природы», специалисты по экологии от ЮЗГУ, СХА и КГУ. Сейчас проводятся мероприятия по общественной экспертизе для оценки воздействия домов на природу. Для этого мы собрали у жителей 114 проектов ИЖС». 

Вопросы же, касающиеся получения справок, медицинской помощи, предоставления льгот и оформления других документов решаются в ручном режиме, напомнил врио губернатора. 

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