Адреса, телефоны для справок

На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество. Это связано с проведением плановых работ АО «Курские электрические сети».В Сеймском округе с 9 по 13 сентября с 9:30 до 16:00 без света останутся дома по улицам Дейнеки 16а, 16б, 16в,18, 18а; Ольшанского 10, 12, 14, 14а, 14б; Народная 1, 2; Харьковская 22, 24; Белгородская 6; Резиновая 14; Обоянская 11; Черняховского 19/1, 23/1.Тел. для справок: 32-32-15.В Центральном округе в зону отключения попадает Светлый проезд. Там с 9 по 11 сентября электричества не будет с 9:00 до 16:00.Тел. для справок: 32-40-89.В Железнодорожном округе с 9 по 13 сентября с 9:00 до 16:30 отключат свет на улицах Дубровинского 46-132, 67-127; Первомайская 3-67, 2-78; Октябрьская 83-125, 129-189, 132-220; Маяковский переулок 1-15, 2-20; 2-я Первомайская 1-27, 2-28; Вокзальная 2-39; Профсоюзная 1-47, 4-54; 3-я Первомайская 3-41, 4-30; Маяковского 1-41; Фрунзе 36-92, 35-95; Октябрьский переулок 1-13, 2-14; 2-я Кожевенная 6-12; 9-е Января 4-16, 7-11; ВЧК 166-182.А также 12 сентября с 13:30 до 16:30 по улицам Козлова 41-71, 38-66; Железнодорожная 65-95, 66-90; Калинина 59-93, 56-96; Орджоникидзе 43-77, 36-68; Куйбышева 24-42.Тел. для справок: 26-32-10.