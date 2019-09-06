Завтра в Курской области «день тишины»

Запрет на агитацию распространяется и на день голосования 8 сентября

Завтра, накануне единого дня голосования в Курской области будет «день тишины». Это значит, что запрещена любая предвыборная агитация, чтобы дать возможность избирателям спокойно обдумать свое отношение к кандидатам и принять взвешенное решение. Запрет на агитацию распространяется и на день голосования 8 сентября.Кроме выборов губернатора, жителям Центрального округа Курска предстоит выбрать депутата Курской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 и депутата Курского городского Собрания шестого созыва по одномандатному округу №7.В Беловском, Горшеченском, Мантуровском районах пройдут выборы глав районов. Выборы составов депутатов Представительных Собраний проводятся в 10 районах области - в Беловском, Большесолдатском, Горшеченском, Дмитриевском, Конышевском, Курском, Мантуровском, Обоянском, Суджанском и Хомутовском районах.Всего по итогам голосования предстоит распределить 239 мандатов в органах государственной и муниципальной власти.Правом голоса в Курской области обладают более 920 тысяч избирателей. Для голосования будет открыт 1131 избирательный участок с 8 утра до 8 вечера. При себе избирателю необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ.Куряне, которые не смогут по уважительной причине самостоятельно прийти для голосования на избирательный участок, могут обратиться в участковую избирательную комиссию до 14 часов 8 сентября и проголосовать на дому. Это просьбу можно передать через родных или знакомых.Узнать, где находятся избирательные участки, можно с помощью сервиса «Найди свой избирательный участок» на сайте Избирательной комиссии Курской области www.kursk.izbirkom.ru. Кроме того, полезную информацию о выборах можно узнать на сайте ЦИК России www.cikrf.ruВопросы также можно задать по телефону «горячей линии» Курской области 8 (4712) 700-346.