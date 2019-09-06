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Когда и где в Курске будут делать бесплатные прививки домашним животным

«Курская городская станция по борьбе с болезнями животных» продолжает бесплатную вакцинацию животных
Когда и где в Курске будут делать бесплатные прививки домашним животным

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«Курская городская станция по борьбе с болезнями животных» продолжает бесплатную вакцинацию животных.

Прививки питомцам специалисты делают ежегодно. Ветеринары напоминают, своевременная вакцинация животных – единственная профилактическая мера борьба с неизлечимым заболеванием – бешенством.


График бесплатной вакцинации:

13 сентября - пр-т Клыкова, 84 и пр-т Клыкова, 14

20 сентября - ул. Дубровинского, 3-а и ул. Островского, 39

27 сентября - пр-т А. Дериглазова, 25 и пр-т А. Дериглазова, 71

4 октября - пр-т Хрущева, 23 и ул. Бойцов 9-й дивизии, 185

11 октября -  пр-т Победы, 28-А и пр-т Победы, 44

18 октября - ул. Менделеева, 17 и ул. Менделеева, 35

25 октября - ул. Димитрова, 93 и ул. Димитрова, 73


О времени проведения вакцинации необходимо уточнять по телефону 35-00-84.
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