Когда и где в Курске будут делать бесплатные прививки домашним животным
«Курская городская станция по борьбе с болезнями животных» продолжает бесплатную вакцинацию животных
Прививки питомцам специалисты делают ежегодно. Ветеринары напоминают, своевременная вакцинация животных – единственная профилактическая мера борьба с неизлечимым заболеванием – бешенством.
График бесплатной вакцинации:
13 сентября - пр-т Клыкова, 84 и пр-т Клыкова, 14
20 сентября - ул. Дубровинского, 3-а и ул. Островского, 39
27 сентября - пр-т А. Дериглазова, 25 и пр-т А. Дериглазова, 71
4 октября - пр-т Хрущева, 23 и ул. Бойцов 9-й дивизии, 185
11 октября - пр-т Победы, 28-А и пр-т Победы, 44
18 октября - ул. Менделеева, 17 и ул. Менделеева, 35
25 октября - ул. Димитрова, 93 и ул. Димитрова, 73
О времени проведения вакцинации необходимо уточнять по телефону 35-00-84.