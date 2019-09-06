Когда и где в Курске будут делать бесплатные прививки домашним животным

«Курская городская станция по борьбе с болезнями животных» продолжает бесплатную вакцинацию животных

«Курская городская станция по борьбе с болезнями животных» продолжает бесплатную вакцинацию животных.Прививки питомцам специалисты делают ежегодно. Ветеринары напоминают, своевременная вакцинация животных – единственная профилактическая мера борьба с неизлечимым заболеванием – бешенством.График бесплатной вакцинации:13 сентября - пр-т Клыкова, 84 и пр-т Клыкова, 1420 сентября - ул. Дубровинского, 3-а и ул. Островского, 3927 сентября - пр-т А. Дериглазова, 25 и пр-т А. Дериглазова, 714 октября - пр-т Хрущева, 23 и ул. Бойцов 9-й дивизии, 18511 октября - пр-т Победы, 28-А и пр-т Победы, 4418 октября - ул. Менделеева, 17 и ул. Менделеева, 3525 октября - ул. Димитрова, 93 и ул. Димитрова, 73О времени проведения вакцинации необходимо уточнять по телефону 35-00-84.