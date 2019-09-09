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В Курске двое детей сожгли магазин

Утром несколько дней назад двое мальчишек забрались в неработающий торговый павильон на проспекте Сергеева и развели внутри огонь
В Курске двое детей сожгли магазин

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В Курске школьники сожгли магазин. 

Утром несколько дней назад двое мальчишек забрались в неработающий торговый павильон на проспекте Сергеева и развели внутри огонь. Неожиданно пламя перекинулось на пластиковые элементы отделки и начался пожар. Школьники успели убежать, но магазин сгорел. Ущерб оценивается более чем в 200 тысяч рублей. 

Полицейские нашли юных поджигателей «по горячим следам». Родители мальчиков обязались оплатить ремонт магазина. Уголовное дело возбуждать не стали - ребятам по 12 лет. Если бы они уже достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, то могли бы отправиться за решётку на 5 лет, отметили в городском УМВД. Сейчас решается вопрос о постановке школьников на профилактический учёт.

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