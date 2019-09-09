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В Курской области селяне выбрали глав районов

Всего по итогам дня голосования распределяются 239 мандатов в органах государственной и муниципальной власти
В Курской области селяне выбрали глав районов

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Кроме выборов губернатора в Курской области селяне выбрали глав районов. 

Главой Беловского района стал Николай Волобуев - 44,41% голосов.

Главой Горшеченского района избран Юрий Амерев - 85,84% голосов. 

Главой Мантуровского района избран Сергей Бочаров - 72,12% голосов. 

Все они представители "Единой России" и являются действующими главами районов.

Также избраны составы депутатов Представительных Собраний 10 муниципальных районов - Беловского, Большесолдатского, Горшеченского, Дмитриевского, Конышевского, Курского, Мантуровского, Обоянского, Суджанского и Хомутовского. 

Всего по итогам дня голосования распределяются 239 мандатов в органах государственной и муниципальной власти.
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