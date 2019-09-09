В Курской области селяне выбрали глав районов
Всего по итогам дня голосования распределяются 239 мандатов в органах государственной и муниципальной власти
Главой Беловского района стал Николай Волобуев - 44,41% голосов.
Главой Горшеченского района избран Юрий Амерев - 85,84% голосов.
Главой Мантуровского района избран Сергей Бочаров - 72,12% голосов.
Все они представители "Единой России" и являются действующими главами районов.
Также избраны составы депутатов Представительных Собраний 10 муниципальных районов - Беловского, Большесолдатского, Горшеченского, Дмитриевского, Конышевского, Курского, Мантуровского, Обоянского, Суджанского и Хомутовского.
Всего по итогам дня голосования распределяются 239 мандатов в органах государственной и муниципальной власти.